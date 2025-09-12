İsrail medyasından 'Türkiye' itirafı: Olası bir savaşta sonuç felaket olur!

Haaretz'e göre, Türkiye ile İsrail arasında savaş çıkarsa bu, sıradan bir çatışma değil, küresel dengeleri sarsacak stratejik bir deprem olur. Gazete, Türkiye'nin kara gücü ve bölgedeki etkinliğinin Tel Aviv'i ciddi şekilde zorlayacağını itiraf etti.