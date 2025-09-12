İsrail medyasından 'Türkiye' itirafı: Olası bir savaşta sonuç felaket olur!
İsrail medyasında dikkat çeken bir analiz yayımlandı. 'Olası bir savaşta sonuç felaket olur!'
Haaretz'e göre, Türkiye ile İsrail arasında savaş çıkarsa bu, sıradan bir çatışma değil, küresel dengeleri sarsacak stratejik bir deprem olur. Gazete, Türkiye'nin kara gücü ve bölgedeki etkinliğinin Tel Aviv'i ciddi şekilde zorlayacağını itiraf etti.
İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının ardından Siyonist çevrelerden "bir sonraki hedefin Türkiye olabileceğine" dair yorumlar gelmişti.
"İSRAİL'İN SIRADAKİ HEDEFİ TÜRKİYE OLABİLİR"
Yakın zamanda da İsrail merkezli Haaretz gazetesinde, "Katar'dan sonra İsrail'in sıradaki hedefi Türkiye olabilir. Sonuçlar mı? Felaket!" başlıklı dikkat çeken bir analiz haber yayımlandı.
ANKARA'NIN ARTAN ETKİSİ SİYONİSTLERİ TEDİRGİN EDİYOR
Haaretz'e göre, yakın zamana kadar, Türkiye ve İsrail arasında silahlı bir çatışma ihtimali düşünülemez görünüyordu.