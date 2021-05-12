İsrail katliamı sürüyor! Ölü sayısı sürekli artarken Netanyahu'dan küstah Türkiye çağrısı
İSRAİL gece boyunca Filistin topraklarını havadan bombaladı. İsrail'in saldırılarında 12'si çocuk olmak üzere 35 kişi hayatını kaybetti. Hamas da Gazze'den Tel Aviv'i vurdu. İsrail tarafında 3 kişi öldü. İsrail'in bir enerji tesiside yandı... Türkiye'nin katliama yönelik sert tepkisi ve dünyayı ayağa kaldırma çabası İsrail yönetimini kudurtuyor.
İsrail, Gazze'de katliamlarına hız kesmeden devam ediyor. BM başta olmak üzere uluslararası toplumun sadece izlediği önceki gün başlayan Gazze'deki saldırılarda 12'si çocuk 35 kişi hayatını kaybetti. Hamas misilleme olarak Tel Aviv'i hedef aldı. Bir kişi hayatını kaybetti. İsrail tarafında can kayıpları 3'e yükseldi. Gazze Şeridi'nden İsrail'in Aşkelon kentine atılan roketlerin bir enerji tesisine isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldi. Katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da Türkiye'ye karşı boykot çağrısı yaptı.
150'den fazla noktayı havadan vurdular
Gazze Şeridi, İsrail'in yoğun bombardımanı altında. Bölgede 150'den fazla noktaya hava saldırısı düzenlendi. İsrail savaş uçakları Gazze'de 13 katlı bir binayı hedef aldı. Bina saldırı sonrası tamamen çöktü. Saldırının ardından Hamas misilleme olarak Tel Aviv'e 130'dan fazla roket fırlattı.
Üç gündür süren saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Ölenlerden 12'si çocuk. Yaralı sayısıysa 200'ün üzerinde.
İsrail'in güneyindeki Aşdod'dan kuzeydeki Hayfa'ya kadar birçok bölgede uyarı sirenleri çaldı. Kentin Holon bölgesinde bir bina vuruldu. Füzelerden biri bir otobüse isabet etti.