İsrail katliamı sürüyor! Ölü sayısı sürekli artarken Netanyahu'dan küstah Türkiye çağrısı

İsrail, Gazze'de katliamlarına hız kesmeden devam ediyor. BM başta olmak üzere uluslararası toplumun sadece izlediği önceki gün başlayan Gazze'deki saldırılarda 12'si çocuk 35 kişi hayatını kaybetti. Hamas misilleme olarak Tel Aviv'i hedef aldı. Bir kişi hayatını kaybetti. İsrail tarafında can kayıpları 3'e yükseldi. Gazze Şeridi'nden İsrail'in Aşkelon kentine atılan roketlerin bir enerji tesisine isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldi. Katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da Türkiye'ye karşı boykot çağrısı yaptı.