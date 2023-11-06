İsrail kana vahşete doymuyor! Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti
İsrail ordusu 31 gündür Gazze'ye saldırılarına devam ediyor. Bugün Gazze'nin Han Yunus kentindeki bir bina İsrail'in saldırısı sonucu yıkıldı. Ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı son açıklamasında 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'i kadın olmak üzere 10 bin 22'ye çıktığını ifade etti.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 31. gününde devam ediyor.
Gazze'nin Han Yunus kentindeki Shaqwra ailesine ait bir binaya düzenlenen saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Sivil savunma ekipleri ve bölge halkı, yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışması yaptı. Enkaz altından çocuk cesetleri çıkarıldı...
Gazze'de can kaybı 10 bin 22'ye çıktı
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırıları sonucu oluşan can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.