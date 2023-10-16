İsrail-Hamas çatışmaları sürerken Hadise paylaştı: "Ben politikacı değilim"

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları günlerdir sürerken sivil ölümlerinde sayıda gittikçe artıyor. Bölgeden kan donduran görüntüler de paylaşılmaya devam ediliyor. Birçok ünlü yaşananlara sessiz kalmayı tercih ederken, Hadise konuya dair bir açıklamada bulundu.