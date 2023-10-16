İsrail-Hamas çatışmaları sürerken Hadise paylaştı: "Ben politikacı değilim"
Ünlü şarkıcı Hadise, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarla ilgili paylaşım yaptı.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları günlerdir sürerken sivil ölümlerinde sayıda gittikçe artıyor. Bölgeden kan donduran görüntüler de paylaşılmaya devam ediliyor. Birçok ünlü yaşananlara sessiz kalmayı tercih ederken, Hadise konuya dair bir açıklamada bulundu.
İsrail-Hamas çatışması: Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Her iki tarafta ölü sayısı gittikçe artıyor
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.