İsrail 'güvenli' diye Gazzelileri zorla sürdüğü Refah'ta katliam yaptı! 100'den fazla ölü var...
İSRAİL, Gazze'deki soykırım sırasında 'güvenli bölge, oraya gidin' diye Gazzeli sivilleri zorla gönderdiği Refah Sınır Kapası yakınlarındaki bölgeyi havadan ve denizden bombaladı. Saldırılarda 100'den fazla sivil öldü. İsrail, bu katliama gerekçe olarak 2 İsrailli esirin kurtarılmasını gösterdi...
İsrail’in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100’den fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusu ise, 7 Ekim'de Hamas tarafından kaçırılan ve Refah'ta tutulan iki İsrailli Louis Hurr (70) ve Fernando Marman'ın (60) başarılı operasyonla kurtarıldığını duyurdu.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Refah'taki hastane yetkilileri, İsrail’in, Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100’den fazla kişinin öldürüldüğünü, yaralanan yüzlerce kişinin hastanelere ulaştığını belirtti.
Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah şehir merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurdu.
Kuveyt Hastanesi Müdürü Suhayb el-Hıms ise hastanenin çok tehlikeli durumdaki yaralılarla dolu olduğunu, yeterli ilaç ve serum bulunmadığını ifade etti.