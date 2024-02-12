İsrail 'güvenli' diye Gazzelileri zorla sürdüğü Refah'ta katliam yaptı! 100'den fazla ölü var...

İsrail’in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100’den fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusu ise, 7 Ekim'de Hamas tarafından kaçırılan ve Refah'ta tutulan iki İsrailli Louis Hurr (70) ve Fernando Marman'ın (60) başarılı operasyonla kurtarıldığını duyurdu.