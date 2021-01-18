İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi! Şehirden dumanlar yükseliyor

İsrailli Sözcü, Hamas'ın tünel çalışmalarının hedef alındığını belirtti. Gazze'deki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre saldırı, Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus bölgelerinde geniş çapta hasara neden olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.