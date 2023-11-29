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İsrail, "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'yi serbest bırakacak! Erdoğan bile onu telefonla aramıştı

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İsrail, "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'yi serbest bırakacak! Erdoğan bile onu telefonla aramıştı

Hamas ile varılan mutabakat kapsamında İsrail hapishanelerinden bu akşam serbest bırakılması beklenen 30 Filistinli esirin isimlerinin belli olduğu bildirildi. O isimlerin arasında "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi de var.

İsrail, "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'yi serbest bırakacak! Erdoğan bile onu telefonla aramıştı

Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerden bu akşam 30 Filistinli esirin serbest bırakılmasının beklendiği ifade edildi.

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İsrail, "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'yi serbest bırakacak! Erdoğan bile onu telefonla aramıştı

Serbest bırakılacak Filistinli esirlerden 15'nin 18 yaş altı çocuk, 15'nin kadın olduğu kaydedildi.

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İsrail, "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'yi serbest bırakacak! Erdoğan bile onu telefonla aramıştı

İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması beklenen esirler arasında "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'nin de bulunduğu aktarıldı.

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İsrail, "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'yi serbest bırakacak! Erdoğan bile onu telefonla aramıştı

14 yaşındayken İsrailli askere tokat atmıştı

Temimi, 2015’te, henüz 14 yaşındayken kolu alçıda olan küçük kardeşinin gözaltına alınmasını engellemek için İsrailli askerlere direnmiş ve kollarını ısırmıştı. 

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