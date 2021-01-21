İsrail damgası pasaportta varsa 2 ülkeye girilemiyor! İşte vizesiz ülkeler

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avrupa dahil dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Hatta kimisine sadece kimlik belgesiyle bile gidilebiliyor.



İşte Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği bazı ülkeler



