İsrail Çocuk Hastanesi'ni bombaladı! BM acı rakamları açıkladı! Ölenlerin yüzde 67'si çocuk ve kadın...
İSRAİL, Gazze'de giriştiği soykırıma 29. gününde de devam ediyor. İsrail bu sabah Gazze'deki Çocuk Hastanesi'ni bombaladı. BM, Gazze’de İsrail saldırılarında öldürülenlerin yüzde 67’sinin kadın ve çocuklardan oluştuğunu duyurdu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 29. gününde de sürüyor. Gazze'deki katliamın can yakan rakamlarını Birleşmiş Milletler açıkladı. BM kuruluşları, Gazze’de İsrail saldırılarında öldürülenlerin yüzde 67’sinin kadın ve çocuklardan oluştuğunu duyurdu.
İsrail çocuk hastanesini bombaladı
Gazze'de kadın, bebek, çocuk katliamı yapan İsrail bu sabah saat 09:20 sularında Gazze'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesinin girişini bombaladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu kaydedildi.
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BM Fonu (UNFPA), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze’deki gelişmelere ilişkin ortak açıklama yaptı.
Hastaneler alt üst oldu
Bombardımanların sağlık tesislerine büyük zarar verdiği işaret edilen açıklamada, su ve elektrik kesintileri, kısıtlı gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle kadın doğum, yeni doğan ve çocuk bakım servislerinin altüst olduğu ifade edildi.