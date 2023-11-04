İsrail Çocuk Hastanesi'ni bombaladı! BM acı rakamları açıkladı! Ölenlerin yüzde 67'si çocuk ve kadın...

İsrail çocuk hastanesini bombaladı

Gazze'de kadın, bebek, çocuk katliamı yapan İsrail bu sabah saat 09:20 sularında Gazze'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesinin girişini bombaladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu kaydedildi.

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