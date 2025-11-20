İsrail, bu kez de Lübnan'a saldırdı! Peki Ortadoğu'nun savaşa en hazır ülkeleri hangileri?

İSRAİL ORTADOĞU'YU KARIŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR!

Orta Doğu'da gerilimin şiddeti her geçen gün artarken, bölgedeki ülkelerin askeri hazırlıkları ve kapasiteleri de dikkat çekiyor. Son günlerde gerçekleşen İsrail'in Lübnan ve Katar ile arasındaki çatışmalar, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı.