İsrail, bu kez de Lübnan'a saldırdı! Peki Ortadoğu'nun savaşa en hazır ülkeleri hangileri?
Ortadoğu'da savaşa en hazır ülke açıklandı. Son habelere göre İsrail'in Lübnan'ı vurmaya başladı. Peki bu kriz döneminde Ortadoğu'da en güçlü ordu hangisi? İşte savaşa en hazır ülkeler..
İSRAİL ORTADOĞU'YU KARIŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR!
Orta Doğu'da gerilimin şiddeti her geçen gün artarken, bölgedeki ülkelerin askeri hazırlıkları ve kapasiteleri de dikkat çekiyor. Son günlerde gerçekleşen İsrail'in Lübnan ve Katar ile arasındaki çatışmalar, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı.
ORTADOĞU'NUN SAVAŞA EN HAZIR ÜLKELERİ AÇIKLANDI!
İsrail'in haksız saldırıları, uluslararası kamuoyunda büyük tepki toplarken, İran'ın savunma amaçlı karşılık vermesi, bölgedeki diğer ülkelerin de dikkatini çekti.
Ortadoğu'da savaş krizi varken, Global Fire Power Ortadoğu'nun savaşa en hazır, en güçlü ordularını açıkladı.
İŞTE ORTADOĞU'NUN SAVAŞA EN HAZIR ÜLKELERİ!
15) LÜBNAN
14) YEMEN