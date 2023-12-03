İsrail bu fotoğraflarla tehdit etti! Bu son uyarı hepinizi öldüreceğiz... Netanyahu'nun planı sızdı...
İSRAİL Gazze'de soykırıma devam ediyor. Bugün 51 kişi İsrail tarafından katledilirken, İsrail, Hamas yöneticilerini fotoğraflarını yayınlayarak tehdit etti. Öte yandan Han yunus sakinleri de İsrail askerlerince broşürler dağıtılarak "Burayı terk edin, vuracağız" diye tehdit ediliyor. Öte yandan Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planı resmen doğrulandı. ABD, İsrail'i azarladı. İşte Gazze'den son gelişmeler...
Esir takas anlaşmasını bitirir bitirmez Gazze'de soykırıma tekrar başlayan İsrail'in Gazze'yi işgal edip yerleşme planı İsrail hükümet kaynaklarınca doğrulandı. Adının gizli tutulması koşulu ile ülke basınına konuşan İsrailli bir yetkili planın detaylarını tek tek anlattı. Öte yandan İsrail Ordusu, Hamas yöneticilerinin fotoğraflarını paylaşıp "Ya telim olun ya da hepiniz öleceksiniz" tehdidinde bulundu. Han Yunus bölgesinde ise siviller, bölgeyi terk etmeleri için İsrail askerlerince tehdit ediliyor. İsrail saldırılarında bugün 51 kişi daha hayatını kaybetti. İşte Gazze'den son gelişmeler..
İsrail bu fotoğrafla duyurdu: Bu son uyarıdır
İsrail Ordusu'nun IDF'nin Arapça konuşan sözcüsü Yarbay Avichay Adraee, X'teki bir gönderide Hamas'ın Shejaiya taburuna seslendi. Taburun yöneticilerinin fotoğraflarını paylaşan İsrailli sözcü "Bu duyuru Hamas'taki Şuja'iya Tugayı'nın liderlerine yöneliktir: Bu bildirimi son bir bildirim olarak düşünün" dedi. Times of Israel bu gelişmeyi 'IDF'nin Arapça sözcüsü Hamas'ın Shejaiya taburunu tehdit etti' başlığı ile okurlarına duyurdu. Haberde, paylaşılan fotoprafın bu taburun komutanlarına ait olduğu bilgisine yer verildi.
Hamas İskambil destesi dağıttılar
Son günlerde Gazze'deki İsrail Silahlı Kuvvetleri askerlerine, her birinde Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki lideri Yahya Sinwar ve askeri kanadının şefi Muhammed Deif'in de bulunduğu, aranan üst düzey Hamas yöneticilerinin 52 resmini içeren 10 bir adet iskambil kağıdı destesi dağıtıldı.
Karlar ilk olarak savaştaki askerler için bir kimlik belirleme aracı görevi görüyor. Hamas yöneticilerinin, askerlerin hafızalarına kazınmasını amaçlıyor,. İkincisi ise deste ile tasvir edilen tüm Hamas liderlerini ortadan kaldırma emri olarak yorumlanıyor.