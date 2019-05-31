İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan çocuğu öldürdü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan çocuğu öldürdü

İsrail askerleri, Cuma namazını kılmak için Ayrım Duvarı'nı aşarak Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan 2 Filistinli’ye kurşun yağdırdı. İsrail askerlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki Abdullah Ghaith hayatını kaybetti.

İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan çocuğu öldürdü - Sayfa 1

İsrail’in işgalindeki Batı Şeria'nın güneyinde Ayrım Duvarı'nı geçerek Mescid-i Aksa’da Cuma namazını kılmak isteyen 16 ve 21 yaşlarındaki iki Filistinli, İsrail askerlerince kurşun yağmuruna tutuldu.

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İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan çocuğu öldürdü - Sayfa 2

Sağlık Bakanlığı, Abdullah Ghaith’in kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybettiğini; 21 yaşındaki Mo'men Abu Tabish’in ise Beit Jala Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

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İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan çocuğu öldürdü - Sayfa 3

İsrail, 40 yaş altı erkeklerin Ayrım Duvarı'yla çevrili Batı Şeria'dan Kudüs'e girişini engelliyor. Cuma günleri camiye kadınlar ile 40 yaşın üstündeki erkekler ve sadece özel izni olanlar alınıyor. 

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İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan çocuğu öldürdü - Sayfa 4

Birçok kontrol noktası ve aramadan geçen Filistinliler, İsrail askelerinin keyfi uygulamalarına göre engellenebiliyor.

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