İsrail aralarında hamile bir kadının olduğu 6 kişilik ailenin tüm fertlerini öldürdü
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde yaşayan Tanani ailesinin tüm fertleri anne karnındaki bebek dahil İsrail tarafından katledildi. Son dakika haberine göre Gazze'de ölenlerin sayısı 122'ye yükseldi.
İsrail savaş uçaklarının, top ve tanklarla eş zamanlı olarak dün gece Gazze Şeridine düzenlediği saldırılar sırasında Tanani ailesinin evi de hedef oldu.
Saldırıda, Rafet (38), Raviye Ebu Asr (35) ile karnındaki bebeği ve çocukları İsmail (6), Emir (5), Ethem (5) ve Muhammed (3) şehit oldu.
Saldırıda şehit olan Rafet'in kardeşi Hatim et-Tanani, saldırıların hedef gözetmeksizin düzenlendiğini belirtti.
Ev vurulduğu sırada kardeşi Rafet ile telefonda konuştuğunu ve vurulma sesini duyduğunu ifade eden Hatim "Kardeşimin evi de öncesinde herhangi bir uyarı yapılmaksızın birden fazla füzeyle doğrudan vuruldu." dedi.