Isparta'nın sakin adasında sadece 200 kişi yaşıyor! Gören herkes hayran kaldı

Yeşilada’ya 1950’li yıllara kadar kayıklarla ulaşım sağlanırken, daha sonra ilçe merkeziyle arasına bağlantı yolu yapıldı. Karayolu bağlantısından önce Rumlar ile Türklere ait geleneksel konutların yer aldığı bir mahalle olan Yeşilada, yol bağlantısından sonra restoran ve pansiyonların açılmasıyla bir turizm merkezi haline geldi.