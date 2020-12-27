Isparta'nın sakin adasında sadece 200 kişi yaşıyor! Gören herkes hayran kaldı
ISPARTA’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Yeşilada, pandemi sürecinde adeta sessizliği yaşatıyor. Adada ikamet edenler, kent yoğunluğundan uzak bir yaşam sürerken, göl kenarında nefes almak isteyenler de Yeşilada’yı tercih ediyor.
Türkiye’nin sakin şehir unvanına sahip şehirlerinden biri de Isparta’nın Eğirdir ilçesi. Ülkenin en büyük göllerinden birine sahip olan Eğirdir’de ‘sakin şehir’ unvanının hakkını veren yerlerin başında Yeşilada geliyor. İlçe merkezine 1.5 kilometre uzaklıkta olan Yeşilada, 9 hektar alan üzerinde taş temelli ahşap evleri, dar sokaklarıyla otantik özelliğini koruyor.
Yeşilada’ya 1950’li yıllara kadar kayıklarla ulaşım sağlanırken, daha sonra ilçe merkeziyle arasına bağlantı yolu yapıldı. Karayolu bağlantısından önce Rumlar ile Türklere ait geleneksel konutların yer aldığı bir mahalle olan Yeşilada, yol bağlantısından sonra restoran ve pansiyonların açılmasıyla bir turizm merkezi haline geldi.
Yaklaşık 200 kişinin ikamet ettiği Yeşilada’da balıkçı restoranları ve pansiyonlar bulunuyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında restoranların geçici süre kapalı olması nedeniyle oldukça sakinliğe bürünen Yeşilada, kent yoğunluğundan kaçmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor.
Göl kenarında yoğunluktan uzak yürüyüş yapmak isteyenler bu günlerde Yeşilada’yı tercih ediyor. Adada günün her saatinde kuş seslerini duymak da mümkün.