Isparta’da uyuşturucu şebekesine operasyon 17 gözaltı

Ekiplerin şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda ise, 38 gram eroin, 101 gram metamfetamin maddesi, 8 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanımında faydalanıldığı değerlendirilen 23 aparat, bir miktar esrar, bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ve 16 mermi ele geçirildi.