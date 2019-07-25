Isparta'da otobüste kalp krizi geçiren yolcu hastaneye yetiştirildi
Demirören Haber Ajansı
ISPARTA’da özel halk otobüsü şoförü, kalp krizi geçiren yolcusunu hastaneye yetiştirmek için aracını ambulans gibi kullandı. Duyarlı şoförün güzergah değiştirerek, zamanında sağlık merkezine yetiştirdiği kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sağlığına kavuştu.
ISPARTA'da şehir içi toplu taşıma yapan özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcu, şoför Salih Çevik tarafından aile sağlığı merkezine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede tedaviye alınan erkek yolcunun, sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.
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Belediyeye bağlı şehir içi toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsünde 17 Temmuz günü seyahat eden erkek yolculardan biri aniden fenalaştı.
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Durumu fark eden şoför Salih Çevik, otobüsü durdurarak, ilk müdahaleyi yaptı.
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Ardından da otobüsü yakındaki Halıkent Aile Sağlığı Merkezine sürdü.
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