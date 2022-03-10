Isparta'da kahreden anlar! Annesini kaybeden acılı adam sinir krizi geçirdi

Kaza, Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Demir’in kullandığı 07 MPA 02 plakalı tırın kontrolünü kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen içinde çocukların ve yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 06 AEV 158, 34 DYB 937, 35 EA 8555, 32 K 5232, 34 ME 060 ve 03 LS 250 plakalı 7 araca çarptı.