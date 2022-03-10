Isparta'da kahreden anlar! Annesini kaybeden acılı adam sinir krizi geçirdi
Isparta’da kontrolden çıkan tır, 7 araca çarptı. Kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 11 kişi yaralanırken 1 kişi ise hayatını kaybetti. Kazada annesini kaybeden acılı adam sinir krizi geçirdi.
Kaza, Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Demir’in kullandığı 07 MPA 02 plakalı tırın kontrolünü kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen içinde çocukların ve yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 06 AEV 158, 34 DYB 937, 35 EA 8555, 32 K 5232, 34 ME 060 ve 03 LS 250 plakalı 7 araca çarptı.
Kazanın etkisiyle araçlar savrularak hurdaya döndü. Çarpışmanın şiddetiyle araçların içerisinde bulunan 4’ü çocuk 11 kişi ağır yaralandı. Hurdaya dönen S.Y. idaresindeki 03 LS 250 plakalı siyah aracın içindeki karı kocadan sürücü S. Y. yaralanırken eşi E. Y. olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler yaralıları enkaza dönmüş araçların içinden çıkararak ambulanslarla farklı hastanelere kaldırdı.
Kazada şans eseri ufak sıyrıklarla kurtulan 34 DYB 937 plakalı beyaz ticari araç sürücüsü 36 yaşındaki kazazede Barış Aslan ise o anları İhlas Haber Ajansı (İHA)’ya anlattı: