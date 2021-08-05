Isparta'da evi küle döndü! 'Çok ağladım' deyip anlattı: Bağırdım sağ mı diye
ISPARTA'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde yaşayan 64 yaşındaki Nazmiye Erdem, yangında doğduğundan beri yaşadığı evini kaybetti.
Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü sınırlarında bulunan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’ndaki ormanlık alanda pazartesi günü başlayan yangın 4’üncü gününde de devam ediyor. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor.
Ekipler ve vatandaşlar bir yandan alevlere müdahale ederken diğer taraftan soğutma çalışması yapıyor. Yangında Çandır köyündeki 20’ye yakın ev zarar gördü. Yangında kimisi eşyalarını kaybederken kimisinin de hatıraları alevler arasında yok oldu.
Evi tamamen yandı: Yangında evini kaybedenlerden biri de 64 yaşındaki Nazmiye Erdem. Hastane kontrolü için çocuklarıyla köyden ayrılan Erdem, geri geldiğinde evinin tamamen yandığını gördü.
Çok ağladım: Evi yandığı için çok ağladığını belirten Erdem, “Yangın sırasında hastanedeydim, çocuklarım götürmüştü. Ertesi günü geldim evim yanmış. Çok ağladım. Devletten evimi yapmasını isterim. Yapayalnız kaldım işte. 64 yıldır buradayım. 64 senelik evim gitti” dedi.