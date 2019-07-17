Isparta'da cip ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Kazada, akordiyon gibi büzülen otomobilin sürücüsü Eğirdir Belediyesi çalışanı Zekeriya Bayındır ile eşi Dudu Bayındır ve gelini 6 aylık hamile Sevim Bayındır olay yerinde hayatını kaybetti, cip sürücüsü çelik ise yaralandı.