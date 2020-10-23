Isparta'da 1970'de korumaya alındı! Gören herkes hayran kaldı

Doğada sessizlik ve huzuru arıyorsanız öncelikli tercih edilmesi gereken yerlerin başında gelen, yapılan yürüyüşte her adım başı farklı bir ağaç ve bitki türüne rastlanılan, orman, göl, sulak alan gibi çok çeşitli ekosistemleri içinde barındırdığı için benzersiz bir flora ve yaban hayatı çeşitliliğine sahip Kovada Gölü Milli Parkı, kızılçam, karaçam, meşe, ardıç, sandal, alıç, yaban gülü, zeytin, muşmula, sedir ve defne ağaçları başta olmak üzere birçok çeşit ağaçtan oluşan ormanıyla; Sazan, kadife, tatlı su levreği ve kerevit gibi su ürünleriyle; Yaban keçisi, sansar, porsuk, tilki, tavşan, domuz ve sincap gibi hayvanlardan oluşan yaban hayatıyla; Ayrıca kartal, şahin, keklik, angut ve kaz başta olmak üzere 150 türden oluşan kuşlarıyla keşfedilmeyi bekleyen bakir bir alan.