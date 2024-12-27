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İspanyollar duyurdu! Galatasaraylı Mauro Icardi'ye talip çıktı

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İspanyollar duyurdu! Galatasaraylı Mauro Icardi'ye talip çıktı

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzak olan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile ilgili İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı.

İspanyollar duyurdu! Galatasaraylı Mauro Icardi'ye talip çıktı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'a karşı oynadığı mücadelenin 85. dakikasında sakatlanarak sedyeyle oyundan ayrılmak zorunda kalan Mauro Icardi'nin yapılan kontroller sonucu sağ diz ön çapraz bağında kopukluk ve menisküs hasarı tespit edildiği açıklanmıştı.

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İspanyollar duyurdu! Galatasaraylı Mauro Icardi'ye talip çıktı

Sezonu kapatan Arjantinli golcü Mauro Icardi için çok çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

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İspanyollar duyurdu! Galatasaraylı Mauro Icardi'ye talip çıktı

İspanyol Fichajes'te yer alan habere göre, La Liga'da Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid ile rekabet edecek kadro kurmak isteyen Real Betis, Mauro Icardi için harekete geçti.

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İspanyollar duyurdu! Galatasaraylı Mauro Icardi'ye talip çıktı

Tanınmış bir forvet arayışında olan Real Betis'in teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin bu doğrultuda Mauro Icardi'ye yöneldiği aktarıldı.

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