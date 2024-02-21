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İspanyol çiftçiler, Madrid'de traktörleriyle yolları kapattı

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İspanyol çiftçiler, Madrid'de traktörleriyle yolları kapattı

İspanya'da 6 Şubat'ta başlattıkları eylemler kapsamında başkent Madrid'de toplanan binlerce çiftçi, traktörleriyle yolları kapattı.

İspanyol çiftçiler, Madrid'de traktörleriyle yolları kapattı

Madrid kent merkezine 5 ana yoldan girmek isteyen çiftçilere, Valiliğin kararıyla birçok noktada jandarma ve polis tarafından müdahale edildi.

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İspanyol çiftçiler, Madrid'de traktörleriyle yolları kapattı

Yaklaşık 600 traktörün sadece 50'sinin kent merkezine girişine izin verilirken, traktörleriyle kent dışarıda kalan çiftçiler, Madrid'in çevre yollarını trafiğe kapattı.

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İspanyol çiftçiler, Madrid'de traktörleriyle yolları kapattı

Çiftçiler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

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İspanyol çiftçiler, Madrid'de traktörleriyle yolları kapattı

Diğer yandan çiftçilerin kent merkezindeki toplanma yeri olan Bağımsızlık Meydanı (Plaza de la Independencia) ve çevresi sabah saatlerinden itibaren tamamen trafiğe kapatıldı.

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