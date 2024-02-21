İspanyol çiftçiler, Madrid'de traktörleriyle yolları kapattı
İspanya'da 6 Şubat'ta başlattıkları eylemler kapsamında başkent Madrid'de toplanan binlerce çiftçi, traktörleriyle yolları kapattı.
Madrid kent merkezine 5 ana yoldan girmek isteyen çiftçilere, Valiliğin kararıyla birçok noktada jandarma ve polis tarafından müdahale edildi.
Yaklaşık 600 traktörün sadece 50'sinin kent merkezine girişine izin verilirken, traktörleriyle kent dışarıda kalan çiftçiler, Madrid'in çevre yollarını trafiğe kapattı.
Çiftçiler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.
Diğer yandan çiftçilerin kent merkezindeki toplanma yeri olan Bağımsızlık Meydanı (Plaza de la Independencia) ve çevresi sabah saatlerinden itibaren tamamen trafiğe kapatıldı.