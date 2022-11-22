İspanyol basını duyurdu! Cristiano Ronaldo geri dönüyor, Real Madrid'e flaş teklif!
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun verdiği röportajda takımı Manchester United ile ilgili sarf ettiği sözler krize neden olmuştu. Spor gündemine bomba gibi düşen açıklamarın ardından Ronaldo ile bağları koparan United'ın yıldız futbolcuyu ocak ayında takımdan göndermesine kesin gözüyle bakılıyor. Kariyerine nerede devam edeceği merak konusu olan Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını yıldız futbolcunun yeni takımını ve flaş teklifi duyurdu.
İngiliz basınına verdiği röportajla dünya futbol gündemini sarsan Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Hem kulübü hem de Teknik Direktör Erik ten Hag'ı sert sözlerle eleştiren Portekizli yıldızın geleceği için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Fransa'nın son antrenmanında sakatlanan Karim Benzema, idmanı yarıda bırakmış ve Fransa Futbol Federasyonu, deneyimli golcünün sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası’nda forma giyemeyeceğini açıklamıştı.
Uyluk sakatlığı yaşayan Karim Benzema'nın sahalara dönüşünün uzun sürme ihtimali Real Madrid cephesinin planlarını alt üst etti.