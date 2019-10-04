İspanya'dan İstanbul'a gelen kargo uçağı düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Lviv Havalimanı basın servisi, Vigo’dan İstanbul’a gelmekte olan kargo uçağının yakıt ikmali için Lviv Havalimanı’na inişe geçtiği sırada yerel saatle 06.45’te telsiz bağlantısının koptuğunu duyurdu. Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy, AN-12 tipi kargo uçağının yakıtın bitmesi sebebiyle havalimanına acil iniş yaptığı sırada düştüğünü duyurdu. Uçağın enkazına ulaşıldığı ve düşüş sebebi araştırıldığı açıklandı.