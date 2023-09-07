İspanya'da skandal hata! Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi'ye liyakat nişanı verildi
İspanya Ulusal Spor Konseyi (CSD), İspanyol kadın futbol milli takımının kaptanı Ivana Andres yerine yanlışlıkla Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin kız kardeşi fenomen Ivana Icardi'yi ülkenin Kraliyet Spor Liyakat Nişanı ile onurlandırdığını doğruladı.
İspanya Ulusal Spor Konseyi (CSD), İspanyol hükümetinin Dünya Kupası'nı kazanan İspanyol kadın futbol milli takımının kaptanı Ivana Andres yerine yanlışlıkla Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin kız kardeşi fenomen Ivana Icardi'yi ülkenin Kraliyet Spor Liyakat Nişanı ile onurlandırdığını doğruladı.
CSD, yanlışlıkla verilen devlet nişanının İspanya Resmi Devlet Gazetesi'nin (BOE) Salı günkü nüshasında yayımlanmasının ardından "derin pişmanlık duydukları" "insan hatası" için resmi bir özür yayınladı.
Baskıda, geçen ay Avustralya ve Yeni Zelanda'da İspanya'nın kazandığı ilk Kadınlar Dünya Kupası'nı kaldıran Kaptan Ivana'yı onurlandıran bir düzeltme yapıldı.
Mallorca'da yaşayan ve İspanya'daki birçok televizyon programına katılan Arjantinli ünlü Ivana Icardi, sosyal medyadaki paylaşımında şaşkınlık içinde olduğunu belirtti.