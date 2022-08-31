İspanya'da domates festivali! İşte 130 tonluk israfın görüntüleri... 'Tekrar doğuyoruz'
İSPANYA'da, covid-19 nedeniyle 3 yıldır ara verilen "La Tomatina" festivali düzenlendi. 12 euro ödeyerek festivale katılan 20 bin kişi, dağıtılan 130 ton domatesi birbirine attı. İspanya'da bugün tenis topu büyüklüğünde dolu yağışı etkili olmuştu...
Valensiya kentine bağlı Bunol kasabasında yapılan festival hem 75. kez düzenlenmesi hem de Turizm Bakanlığınca turistik uluslararası değer olarak tanınmasının 20. yılı olması nedeniyle farklı geçti.
Her yıl ağustos ayının son günü düzenlenen ancak Kovid-19 salgınından dolayı 2019'dan sonra ilk kez yapılan festivalde kullanılan 130 bin kilogram domates 6 kamyonla kasaba merkezine getirildi.
Belediye Meydanı’nda saatler 12.00’yi gösterdiğinde La Tomatina’nın başladığının ilan edilmesiyle birlikte domatesler havada uçuştu.
Güvenlik kontrolünden geçerek domates savaşının yapıldığı sokaklara girenlerin yanlarında kesici veya sert cisimler bulundurmalarına izin verilmedi.