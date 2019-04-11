İspanya’da çalındı: Muğla’da yakalandı!

İspanya’da çalındı: Muğla’da yakalandı!

İspanya’nın Mallorca limanından çalınan bir motor yat, sahil güvenlik ekiplerince Muğla’nın Milas ilçesi Güllük limanında bulundu. Olayla ilgili 3 Türk ve bir Rus hakkında yasal işlem başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İspanya’da çalındı: Muğla’da yakalandı! - Sayfa 1

9 Nisan’da Malta Bayraklı bir motor yat İspanya’nın Mallorca Limanından çalındığı ve ismi değiştirilerek Marmaris Limanına giriş yapabileceği ihbarı alındı.

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İspanya’da çalındı: Muğla’da yakalandı! - Sayfa 2

Alınan ihbar üzerine bölgede bulunan tüm Sahil Güvenlik unsurlarına bilgi verildi.

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İspanya’da çalındı: Muğla’da yakalandı! - Sayfa 3

Milas Güllük bölgesinde çalıntı olduğu değerlendirilen bir motor yat Sahil Güvenlik ekiplerince incelemeye alındı.

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İspanya’da çalındı: Muğla’da yakalandı! - Sayfa 4

İnterpol ile kurulan koordine ve motor yatta yapılan inceleme sonunda bahse konu teknenin ihbara konu motor yat olduğu teyit edildi.

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