İspanya’da çalındı: Muğla’da yakalandı!
İspanya’nın Mallorca limanından çalınan bir motor yat, sahil güvenlik ekiplerince Muğla’nın Milas ilçesi Güllük limanında bulundu. Olayla ilgili 3 Türk ve bir Rus hakkında yasal işlem başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
9 Nisan’da Malta Bayraklı bir motor yat İspanya’nın Mallorca Limanından çalındığı ve ismi değiştirilerek Marmaris Limanına giriş yapabileceği ihbarı alındı.
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Alınan ihbar üzerine bölgede bulunan tüm Sahil Güvenlik unsurlarına bilgi verildi.
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Milas Güllük bölgesinde çalıntı olduğu değerlendirilen bir motor yat Sahil Güvenlik ekiplerince incelemeye alındı.
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İnterpol ile kurulan koordine ve motor yatta yapılan inceleme sonunda bahse konu teknenin ihbara konu motor yat olduğu teyit edildi.
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