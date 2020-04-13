İspanya ve İtalya koronavirüse rağmen geri dönüyor
Hafta sonu ölüm oranlarındaki artışa rağmen İspanya’da milyonlarca insan işlerine geri dönmeye başladı. İtalya ise salı günü bazı mağazaları açmaya hazırlanıyor. Danimarka’da da okullar ve kreşler çarşamba günü yeniden açılacak.
Dünya çapında koronavirüs vakaları iki milyona yaklaşırken Avrupa’da karantina altında olan ülkeler bazı kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor. İspanya’da ülke genelindeki karantina devam etse de bazı fabrika ve inşaat işçilerinin iki haftalık yasaktan sonra işlerine dönmelerine izin verildi.
İtalya; kitapçılar ve kırtasiye dükkanları gibi bazı mağazaların salı günü Avrupa’nın en uzun karantinasının gevşetilmesiyle yeniden açılmasına izin verecek.
İspanya'da isteyenler işe dönmeye başladı
İspanya’da pazar günü 619 kişinin öldüğü açıklanmasına rağmen kısıtlamaların kısmen kaldırılmasına başlandı. Ülkede bazı bölgesel liderlerin ve sendikaların endişelerine rağmen zorunlu olmayan çalışma yasağı kaldırıldı. İspanya; ABD ve İtalya’dan sonra koronavirüsten en çok ölümün yaşandığı üçüncü ülke.
İşe geri dönenler arasında fabrika ve inşaat işçileri, güvenlik, telekomünikasyon ve gümrük gibi sektörlerde çalışan işçiler bulunuyor. İşçiler ve iş yerleri, virüs bulaşmadığından emin olmak için katı düzenlemelere uymak zorunda kalacaklar. Polis, bazı şirketler yeniden açıldığı için metro ve tren istasyonlarında yüz maskeleri dağıtmaya başladı. Geri dönen işçilere ayrıca ekipman paylaşmamaları, eldiven ile maske takmaları ve üç metrelik sosyal mesafeye uymaları söylendi.
İspanya’da barlar, gece kulüpleri, restoranlar gibi diğer işletmeler hala kapalı ve ne zaman açılacakları henüz belli değil.