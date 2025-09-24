İspanya 45 adet HÜRJET satın alacak
İspanya, Hava ve Uzay Kuvvetleri'nde kullanmak üzere Türkiye'nin ilk yerli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in satın alımı için 3,6 milyar euro harcayacak.
Türkiye, tamamen milli ve yerli üretimlerle dışa bağımlılığını azaltmaya devam ediyor.
Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen HÜRJET, şimdilerde de tüm dünyanın ilgisini çeken bir konuma geldi.
İlk jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in İspanya'ya satışında sona gelindi..
3,6 MİLYAR EUROLUK KREDİYE ONAY ÇIKTI
İspanya Bakanlar Kurulu, 2030 yılına kadar 168 yeni uçak ve helikopteri kapsayan 3,6 milyar euroluk daha geniş bir savunma modernizasyon girişiminin parçası olarak, Airbus Defence and Space'e Hürjet'in satın alınması için 1,04 milyar euro (1,2 milyar dolar) sıfır faizli kredi tahsis eden 848/2025 sayılı Kraliyet Kararnamesini onayladı.
F-5M FİLOSUNUN YERİNİ ALACAK
Hürjet, "Gelişmiş Uçuş Entegre Eğitim Sistemi - Entegre Eğitim Sistemi Programı" (ITS-C) kapsamında İspanya'nın F-5M ileri eğitim filosunun yerini alacak.
Jetler, İspanyol havacılık ve savunma şirketlerinin katılımıyla İspanyol Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin gereksinimlerini karşılayacak şekilde özelleştirilecek.