İsmini keşfedilmiş en büyük elmastan alan Rolls-Royce'un ilk SUV modeli Türkiye'de
Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, tarihinin ilk SUV modeli Cullinan'ın Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi.
Yeni Rolls-Royce Cullinan, İstanbul’da bulunan İngiltere Başkonsolosluğu'nda yapılan basın toplantısıyla Türkiye'ye adım attı. Rolls-Royce Motor Cars Merkez Avrupa ve Doğu Avrupa İletişim Direktörü Frank Tiemann, toplantıdaki konuşmasında, "Yaşam tarzlarında sınırlamaları kabul etmeyenler için tasarımcılarımız, gerçekten benzersiz ve ödünsüz bir otomobil yarattı." ifadelerini kullandı.
İsmini şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük elmas taşından alıyor
Rolls-Royce Cullinan, gerçek lüks ile arazi yolculuğuna çıkma hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Tamamı alüminyum "lüks mimarisi" üzerine konumlanan tasarımıyla ikinci alüminyum Rolls-Royce olma özelliği de taşıyor.
Şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük elmas taşının adını taşıyan Cullinan, Rolls-Royce’un ilk yüksek gövdeli, her türlü engeli aşabilen, her rotasyona ulaşabilecek bir arazi otomobili olarak öne çıkıyor.
Dünyanın her yerinde yapılan düzinelerce yol testine göre bu otomobil, engebeli araziyi güvenle geçebiliyor ve çevikliğiyle de yüksek performans sergiliyor.