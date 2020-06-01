İsmi Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan için resmi açıklama

Yılmaz Bal, 25 yaşındaki kalecileri Gökhan Akkan için resmi bir teklif almadıklarını aktararak, "Dario Melnjak için de Fenerbahçe'den ne geçtiğimiz sezon ne de bu sezon bana gelen hiçbir teklif olmadı. Melnjak'a yurt dışından birkaç kulübün ilgisi var. Bir İngiliz takımının ilgisi mevcut." diye görüş belirtti.