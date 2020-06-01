İsmi Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan için resmi açıklama
Yaz transfer dönemi için ismi Galatasaray ile anılan Çaykur Rizespor'un golcü futbolcusu Oğulcan Çağlayan ile ilgili resmi açıklama geldi.
Çaykur Rizespor'un sportif direktörü Yılmaz Bal, transferde adı son günlerde Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan'ın kariyeriyle alakalı farklı planlarının bulunduğunu söyledi.
Sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona erecek Oğulcan'ın durumunun belirsizliğini koruduğunu vurgulayan Bal, "Kendisiyle görüşüyoruz, benimle birebir görüşmesinde geleceğiyle ilgili farklı düşüncelerinin olabileceğini söyledi. Oğulcan'ın, eğer gidecekse önümüzdeki 8 maçta çok fayda sağlayıp, elinden gelen her şeyi Rizespor için yaparak gitme isteği var" diye konuştu.
Yılmaz Bal, 25 yaşındaki kalecileri Gökhan Akkan için resmi bir teklif almadıklarını aktararak, "Dario Melnjak için de Fenerbahçe'den ne geçtiğimiz sezon ne de bu sezon bana gelen hiçbir teklif olmadı. Melnjak'a yurt dışından birkaç kulübün ilgisi var. Bir İngiliz takımının ilgisi mevcut." diye görüş belirtti.