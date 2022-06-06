İsmailağa cemati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yoğun bakımda şifa dileyen Erhan Usta linç edildi
Yoğun bakıma alınan İsmailağa cemaati lideri ve İslam alimlerinden 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu için geçmiş olsun mesajı yayınlayan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta sosyal medyada linç edildi.
İsmailağa cemaati lideri ve İslam alimlerinden 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Yaşına bağlı sağlık sorunları nedeniyle rahatsızlanarak İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırılan Ustaosmanoğlu yoğun bakıma alındı.
Türk siyaset camiasından birçok isim de Ustaosmanoğlu'na geçmiş olsun mesajı yayınladı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da bu isimler arasında yer aldı. Sosyal medya hesabından Ustaosmanoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten Usta, "Ömrünü İslam'a adamış bir isim Mahmut Ustaosmanoğlu... Allah'tan acil şifalar dilerim" ifadelerine yer verdi.
İYİ Partiye 'laiklik' tepkisi
Ancak Usta'nın paylaşımı parti ve ittifak tabanındaki seçmen tarafından tepkilere neden oldu. İYİ Partinin muhafazakar bir parti olmadığını belirten bir grup, 'geçmiş olsun' mesajının, laiklik çerçevesinde, derhal silinmesini talep etti. İşte o mesajlardan birkaçı: