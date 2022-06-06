İsmailağa cemati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yoğun bakımda şifa dileyen Erhan Usta linç edildi

İYİ Partiye 'laiklik' tepkisi

Ancak Usta'nın paylaşımı parti ve ittifak tabanındaki seçmen tarafından tepkilere neden oldu. İYİ Partinin muhafazakar bir parti olmadığını belirten bir grup, 'geçmiş olsun' mesajının, laiklik çerçevesinde, derhal silinmesini talep etti. İşte o mesajlardan birkaçı: