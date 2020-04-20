İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir hastaneye kaldırıldı
İSTANBUL'da İsmailağa Cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, yaşlılığa bağlı sebeplerle hastaneye kaldırıldı. Ustaosmanoğlu'nun bir haftadır hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
İsmailağa Cemaatinin lideri 91 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu, geçen hafta yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hastaneye kaldırıldı. Üsküdar’daki özel bir hastanede bir haftadır tedavi gören Ustaosmanoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve daha önce de bu hastanede tedavi görüp evine geçtiği, fakat doktorunun tavsiyesi üzerine tekrar hastaneye getirilerek normal serviste tedavi altına alındığı öğrenildi.
Mahmut Ustaosmanoğlu nereli eşi ve çocukları kimdir?
Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bugün hastaneye kaldırılan Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 yılında Trabzon'da doğdu.
Gençliğinde etraftaki köylerin hocalarından ders aldı. 16 yaşında icazet alan Ustaosmanoğlu, icazetinden sonra köyünde ders vermeye başladı.
Genç yaşında, yetiştirmiş olduğu talebelerine icazet verdi. 16 yaşında evlendi.