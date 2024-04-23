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İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç için cenaze töreni düzenlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

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İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç için cenaze töreni düzenlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç, dün hayatını kaybetmişti. Kılıç için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç için cenaze töreni düzenlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Mahmut Efendi’nin vefatı sonrası 2 yıl önce cemaatin başına geçen İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki lideri Hasan Kılıç, dün vefat etmişti.

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İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç için cenaze töreni düzenlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Hasan Kılıç için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç için cenaze töreni düzenlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Cami avlusuna giremeyen vatandaşlar Fevzipaşa Caddesi'nde cenaze namazını kıldı.

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İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç için cenaze töreni düzenlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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