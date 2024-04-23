İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç için cenaze töreni düzenlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
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İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç, dün hayatını kaybetmişti. Kılıç için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Mahmut Efendi’nin vefatı sonrası 2 yıl önce cemaatin başına geçen İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki lideri Hasan Kılıç, dün vefat etmişti.
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Hasan Kılıç için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
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Cami avlusuna giremeyen vatandaşlar Fevzipaşa Caddesi'nde cenaze namazını kıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
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