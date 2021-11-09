İsmail Türüt'ün yeğeni Rize'de inşaatın 3. katından düşerek can verdi

Türüt de acısını Instagram hesabından paylaşarak sevenlerine duyurdu. Dişkaya ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaşan ünlü şarkıcı, paylaşımında, “Benim kıymetli yeğenim Aşkın Türüt vefat etmiştir. Rabbim mekanını Cennet, Peygamber Efendimize komşu eylesin.” ifadelerini kullandı. Takipçileri ve ünlü dostları Türüt'e başsağlığı ve sabır diledi.