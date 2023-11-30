İsmail Saymaz'dan olay asgari ücret tahmini! Erdoğan şok bir hamle yapabilir dedi duyurdu
Asgari ücret zammı için kamuoyunda ortalama 17 bin TL rakamı konuşulurken, yeni bir iddia ortaya atıldı. Yaklaşan yerel seçimlere ve 2024 yılında tek zam yapılacak olmasına dikkat çeken Saymaz, çok konuşulacak rakamı açıkladı. Kamuoyunun 15-16 bin TL'yi satın almış durumda olduğunu belirten Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret zammı için 'şok bir hamle' yapabileceğini iddia edilerek masadaki rakamı açıkladı. Saymaz'ın asgari ücret zammı için yaptığı tahmin gündem yarattı.
Asgari ücret zammı için son viraja doğru giriliyor. İşçi işverenin 2024 asgari ücret zammını belirlemek için bir araya gelecekleri kritik toplantının tarihi olarak Aralık ayının ilk haftası işaret edilirken, 2024 yılı için tek bir zammın yapılacak olması kamuoyunda beklentileri de artırdı.
Kulislerde asgari ücretin ortalama 17 bin TL civarında olmasının beklendiği konuşulurken milyonlarca çalışan "2024 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?" sorularına yanıt ararken, çok konuşulacak yeni bir rakam ortaya atıldı. Yaklaşan yerel seçime ve tek zam yapılacak olmasına dikkat çeken gazeteci İsmail Saymaz "Kamuoyu 15-16 bin TL'yi satın aldı." dedi.
Daha önce memurlara ve asgari ücretliye beklentilerin üzerinde bir zam oranının açıklandığını hatırlatan Saymaz'ın yeni asgari ücret zammı için verdiği rakam dikkat çekti. İşte 2024 asgari ücret zammıyla ilgili tüm detaylar...
2024'te asgari ücrete tek zam
Yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücret 2022 ve 2023 yıllarında 6 aylık dönemlerle zamlanmıştı. Bu yıl da 2 zam mı yapılacak? sorusunun yanıtı merak edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı boktayı koymuştu. Yapılan açıklamaya göre asgari ücrette 2024 yılı boyunca için tek bir rakam belirlenecek