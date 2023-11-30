İsmail Saymaz'dan olay asgari ücret tahmini! Erdoğan şok bir hamle yapabilir dedi duyurdu

2024'te asgari ücrete tek zam

Yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücret 2022 ve 2023 yıllarında 6 aylık dönemlerle zamlanmıştı. Bu yıl da 2 zam mı yapılacak? sorusunun yanıtı merak edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı boktayı koymuştu. Yapılan açıklamaya göre asgari ücrette 2024 yılı boyunca için tek bir rakam belirlenecek