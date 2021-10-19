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İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök'ün Kürtçe şarkıda halayını Cüneyt Özdemir ti'ye aldı

İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök'ün Kürtçe şarkıda halayını Cüneyt Özdemir ti'ye aldı

Gazeteci İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök'ün Diyarbakır'da Kürtçe şarkı eşliğinde çektikleri halay dalga konusu oldu. Cüneyt Özdemir meslektaşları Saymaz ve Özkök'ün halay çekmeyi beceremediğini ifade ederek adeta dalga geçti; 'Halay suçu işleniyor' dedi.

İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök'ün Kürtçe şarkıda halayını Cüneyt Özdemir ti'ye aldı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, meslektaşları İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök'ün sosyal medyada gündem olan halay görüntülerine ilişkin esprili bir dille gülerek "Böyle halay mı çekilir? Zaten kimin çektiği önemli değil. Halay suçu işleniyor burada" yorumunu yaptı. Özdemir, "Niye eleştiriyorlar anlamıyorum, ne var işte ne güzel halay çekmişler" ifadelerini de sözlerine ekledi. 

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İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök'ün Kürtçe şarkıda halayını Cüneyt Özdemir ti'ye aldı

FOX TV haber sunucusu İsmail Küçükkaya, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök ile gazeteci İsmail Saymaz'ın Diyarbakır'da Kardeş Türküler eşliğinde halay çektiği görüntüleri paylaştı.

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İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök'ün Kürtçe şarkıda halayını Cüneyt Özdemir ti'ye aldı

Twitter hesabından paylaşım yapan Küçükkaya, "Bu görüntü çok konuşulur. Diyarbakır’da Ahmet Güneştekin'in sergisinde Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz Kardeş Türküler sahnede iken halay çekti" ifadelerini kullandı.

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İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök'ün Kürtçe şarkıda halayını Cüneyt Özdemir ti'ye aldı

"Halay suçu işleniyor"

Gazeteci Cüneyt Özdemir de Youtube kanalında halay görüntülerini ekrana taşıdı. Esprili bir dille görüntüleri değerlendiren Özdemir, "Halay suçu işleniyor" dedi.

İŞTE O HALAY GÖRÜNTÜLERİ

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