İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök'ün Kürtçe şarkıda halayını Cüneyt Özdemir ti'ye aldı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, meslektaşları İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök'ün sosyal medyada gündem olan halay görüntülerine ilişkin esprili bir dille gülerek "Böyle halay mı çekilir? Zaten kimin çektiği önemli değil. Halay suçu işleniyor burada" yorumunu yaptı. Özdemir, "Niye eleştiriyorlar anlamıyorum, ne var işte ne güzel halay çekmişler" ifadelerini de sözlerine ekledi.