İsmail Saymaz, MetroPOLL'ün son anket sonucunu paylaştı! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?
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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, yerel seçimlere kısa bir süre kala Metropoll Araştırma'nın son anketini aktardı. İBB başkanlığı yarışında son anket sonuçlarına göre kim önde?
Yerel seçim için geri sayım başladı. 22 partili, 27 bağımsız olmak üzere 49 aday İBB başkanlığı için yarışacak. Sözcü yazarı Saymaz, MetroPoll Araştırma'nın 24-26 Mart arasında 2100 kişiyle gerçekleştirdiği anket sonuçlarını paylaştı. Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
113
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 39.5
213
Murat Kurum: Yüzde 30
313
Meral Danış Beştaş: Yüzde 3.1
Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 2.6
413