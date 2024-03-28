İsmail Saymaz, MetroPOLL'ün son anket sonucunu paylaştı! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

Yerel seçim için geri sayım başladı. 22 partili, 27 bağımsız olmak üzere 49 aday İBB başkanlığı için yarışacak. Sözcü yazarı Saymaz, MetroPoll Araştırma'nın 24-26 Mart arasında 2100 kişiyle gerçekleştirdiği anket sonuçlarını paylaştı. Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle: