İsmail Küçükkaya kovuldu mu? FOX Haber'de peş peşe flaş ayrılıklar

Kendi isteğimle sona erdiriyorum: FOX'un en deneyimli isimlerinden biri olan Ana Haber editörü Serdar Ertuğrul sosyal medyadan şu mesajı paylaştı: "Türkiye Gazetesi ile başlayıp TGRT ile devam ettiğim gazetecilik mesleğimi 34 yıl sonra Fox TV'de kendi isteğimle sona erdiriyorum. Bu süre zarfında gerek kurumumdan gerekse çalışma arkadaşlarımla birliktelikten, mesleğimi yapabilmekten haz duydum."