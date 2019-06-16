İsmail Küçükkaya kaç yaşında aslen nereli eşi Eda Demirci kimdir mesleği ne?
Bu akşam Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında yapılacak programın moderatörü olan İsmail Küçükkaya Türkiye'nin gündeminde. Herkes İsmail Küçükkaya kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve eşi Eda Demirci kimdir sorularının yanıtını merak ediyor. İşte İsmail Küçükkaya hakkında merak edilenler...
Türkiye'nin son günlerde konuştuğu isim İsmail Küçükkaya.. Başarılı gazeteciliğinin yanı sıra yorumları ile de sık sık gündem olan İsmail Küçükkaya bu akşam saat 21.00'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında yapılacak programı canlı yayında yönetecek. Peki herkesin merak ettiği İsmail Küçükkaya kimdir, aslen nereli, annesi babası ve eşi Eda Demirci kimdir?
2013 yılından beri Fox TV ekranlarında her sabah Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya aslen Kütahya Simavlı. 47 yaşında olan İsmail Küçükkaya Halise ve Yunus Küçükkaya'nın oğlu.
Gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı.
2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.