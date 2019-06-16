İsmail Küçükkaya kaç yaşında aslen nereli eşi Eda Demirci kimdir mesleği ne?

Türkiye'nin son günlerde konuştuğu isim İsmail Küçükkaya.. Başarılı gazeteciliğinin yanı sıra yorumları ile de sık sık gündem olan İsmail Küçükkaya bu akşam saat 21.00'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında yapılacak programı canlı yayında yönetecek. Peki herkesin merak ettiği İsmail Küçükkaya kimdir, aslen nereli, annesi babası ve eşi Eda Demirci kimdir?