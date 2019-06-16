İsmail Küçükkaya istedi! Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım birbirine soru sordu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayında adayların birbirine soru sorulması için imkan verildi. İlk soru İmamoğlu'ndan Yıldırım'a geldi. Daha sonra da Yıldırım, İmamoğlu'na soru sordu.
İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde gerçekleşen ortak yayında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu karşılıklı birbirine soru sordu.
"AA'nın yaptıkları size ne ifade ediyor"
İlk soruyu CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Adayı Binali Yıldırım'a yöneltti. İmamoğlu Yıldırım'a "Sayın Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın yaptıkları sizin için ne ifade ediyor? Bakanlarla yaptığınız görüşmeleri çok doğru olduğunu söylerken, o sabah yaptığınız görüşmeleri normal mi görüyorsunuz? Gönül Belediyeciliği ile doldurulmasını nasıl karşılıyorsunuz? Çaldıların muhattabı kimdir?" diye sordu.
Yıldırım ise cevap olarak " AA'nın kesintisi normal bir şey değil, kabul ediyorum. Ama bunu kendileri açıklamalı, ben muhattap değilim.Çok açık bir şey söylüyorum, 39 belediyenin 25'ini ve nüfusunda yüzde 65'ini kazanmışız. İBB'nin toplam meclis üye sayısı 310-310, 180'inin kazanmışız. Siz 130 kazanmışsınız. Çoğunluk bizde. Yani, sonuç buyken, kaybettik mi diyecektik? Kazandık herhalde, bu yüzden de o afişleri astık. Nitekim birkaç gün sonra da siz astınız." dedi.
"Hukukçularınız sizi mi yanılttı?"
Yıldırım ise İmamoğlu'na " İBB verilerini hemen neden kopyalama talimatı verdiniz. Hukukçularınız sizi mi yanılttı?" sorusunu yöneltti.