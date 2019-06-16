İsmail Küçükkaya istedi! Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım birbirine soru sordu

Yıldırım ise cevap olarak " AA'nın kesintisi normal bir şey değil, kabul ediyorum. Ama bunu kendileri açıklamalı, ben muhattap değilim.Çok açık bir şey söylüyorum, 39 belediyenin 25'ini ve nüfusunda yüzde 65'ini kazanmışız. İBB'nin toplam meclis üye sayısı 310-310, 180'inin kazanmışız. Siz 130 kazanmışsınız. Çoğunluk bizde. Yani, sonuç buyken, kaybettik mi diyecektik? Kazandık herhalde, bu yüzden de o afişleri astık. Nitekim birkaç gün sonra da siz astınız." dedi.