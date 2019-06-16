İsmail Küçükkaya eşi Eda Demirci kimdir boşandılar mı?
Bu akşam Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında yapılacak programın moderatörü olan İsmail Küçükkaya Türkiye'nin gündeminde. Herkes İsmail Küçükkaya kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve eşi Eda Demirci kimdir sorularının yanıtını merak ediyor. İşte İsmail Küçükkaya hakkında merak edilenler...
Türkiye'nin son günlerde konuştuğu isim İsmail Küçükkaya.. Başarılı gazeteciliğinin yanı sıra yorumları ile de sık sık gündem olan İsmail Küçükkaya bu akşam saat 21.00'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında yapılacak programı canlı yayında yönetecek. Peki herkesin merak ettiği İsmail Küçükkaya kimdir, aslen nereli, annesi babası ve eşi Eda Demirci kimdir?
Gazeteci İsmail Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da evlendi. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile dünyaevine girdi.
BU AKŞAMA NASIL HAZIRLANDI: Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği ortak yayın bugün akşam saat 21.00'de yapılacak. Yayının moderatörü olan gazeteci İsmail Küçükkaya ise, Sözcü'den Yüksel Şengül'e konuştu.
Kaç soru soracak: Küçükkaya, “Yaklaşık 18-20 soru hazırladım Konularımız bellidir, İstanbul ve seçim. Kimse merak etmesin, zor soru kolay soru değil, sorulması gereken soruları soracağım” dedi.