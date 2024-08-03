İsmail Haniye'nin son çağrısı Ayasofya'da karşılık buldu
Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı.
Filistin davasının önderlerinden İsmail Haniye’nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine STK’lar Ayasofya Meydanı’nda bir araya geldi. Meydanda buluşacak STK’lar, şehadete eren ve İsrail zindanlarda tutulan kişiler için tek yürek oldu.
Sivil Toplum Kuruluşları, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin vasiyeti üzerine 3 Ağustos'ta Filistin'e destek amacıyla meydanlarda toplandı.
Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde bir araya gelen STK'lar ve gönüllüler Filistin'de yaşananların son bulması için Ayasofya Medyanı'nda Filistin halkına destek için buluştu.
KAMUOYU DİRENİŞE GEÇTİ
7 Ekim 2023'te başlayan saldırılar ve ardından devam eden soykırımla Filistin'de yaşanan işgal ve zulüm dünya gündeminde önemli bir yere taşındı. Dünya liderlerinin çoğu ve uluslararası kuruluşlar yaşananlara sessiz kalırken kamuoyu direnişe geçti.