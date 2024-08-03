İsmail Haniye'nin son çağrısı Ayasofya'da karşılık buldu

Filistin davasının önderlerinden İsmail Haniye’nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine STK’lar Ayasofya Meydanı’nda bir araya geldi. Meydanda buluşacak STK’lar, şehadete eren ve İsrail zindanlarda tutulan kişiler için tek yürek oldu.