İsmail Hacıoğlu'nın kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Meğer herkes tanıyormuş

Birçok başarılı projeye imza atan İsmail Hacıoğlu, son zamanlarda özel hayatıyla sık sık konuşuluyor. Aslıhan Gürbüz ile yaşadığı aşkla gündeme bomba gibi düzen ünlü oyuncu çok konuşulmuştu. Şimdi ise adı tekrar anılan Hacıoğlu'nun kardeşi, meğer hepimizin tanıdığı o oyuncuymuş. Kim olduğunu görenler hem şaşırdı hem hayran kaldı.