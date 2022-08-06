İsmail Hacıoğlu'nın kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Meğer herkes tanıyormuş
Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşinin kim olduğunu öğrenenler şaştı kaldı. Kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. İsmail Hacıoğlu son dönemde Aslıhan gürbüz ile yaşadığı aşk ile gündeme geliyordu. Çok konuşulan bu ilişkiden sonra, şimdi de oyuncu kardeşiyle dikkatleri üzerine çekti. Bakın hangi oyuncunun abisi çıktı...
Birçok başarılı projeye imza atan İsmail Hacıoğlu, son zamanlarda özel hayatıyla sık sık konuşuluyor. Aslıhan Gürbüz ile yaşadığı aşkla gündeme bomba gibi düzen ünlü oyuncu çok konuşulmuştu. Şimdi ise adı tekrar anılan Hacıoğlu'nun kardeşi, meğer hepimizin tanıdığı o oyuncuymuş. Kim olduğunu görenler hem şaşırdı hem hayran kaldı.
2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı.
Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncuymuş!
Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Son olarak adı Aslıhan Gürbüz ile aşk haberleriyle anılan İsmail Hacıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.