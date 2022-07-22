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İsmail Hacıoğlu'ndan ses getirecek yeni proje! 49 Türk'ün hikayesi film oluyor

İsmail Hacıoğlu'ndan ses getirecek yeni proje! 49 Türk'ün hikayesi film oluyor

Ayla filminde başrol oyunculuğu ile gönüllere taht kuran birçok dizi ve filmde oynayan başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun 49 Türk'ün hikayesini konu edinen yeni film'i 49'un çekimleri başladı.

İsmail Hacıoğlu'ndan ses getirecek yeni proje! 49 Türk'ün hikayesi film oluyor

Fox TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinde canlandırdığı karakter ile büyük ses getiren başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu hayranlarını sevindirecek bomba gibi bir projeyle geliyor.

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İsmail Hacıoğlu'ndan ses getirecek yeni proje! 49 Türk'ün hikayesi film oluyor

Yapımını CNP Filmin üstlendiği yapımcılığını ise Mehmet Canpolat'ın üstlendiği 49 filmi Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’nda IŞİD militanları tarafından esir tutulan 49 Türk vatandaşın hikâyesini konu ediyor.

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İsmail Hacıoğlu'ndan ses getirecek yeni proje! 49 Türk'ün hikayesi film oluyor

Çekimleri Kilis'te devam eden filmin başrollerini İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin’in ve usta oyuncu Kerem Alışık oynayacak.

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İsmail Hacıoğlu'ndan ses getirecek yeni proje! 49 Türk'ün hikayesi film oluyor

Türk tarihinin destanlarla dolu olduğunu anlatan filmin yapımcısı Mehmet Canpolat, bu destanlardan birinin üzerindeki giz perdesini aralamak ve aslında neler yaşandığını hem Türk halkına hem de tüm dünyaya anlatmak için yola çıktıklarını belirtti.

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