İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki yeniden nikah masasına oturdu...

DEKOLTE GELİNLİK SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Törende Duygu Kumarki'nin tercih ettiği derin dekolteli gelinlik, kısa sürede sosyal medyanın dikkatini çekti. Cesur tasarımıyla öne çıkan gelinlik, düğünün önüne geçerek çok sayıda yorum ve beğeni topladı.

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki, ilişkilerinde yaşadıkları tüm iniş çıkışlara rağmen ikinci kez "evet" diyerek yeni bir sayfa açtı. Çiftin mutluluğu, hem sevenleri hem de magazin gündeminin yakın takibinde.