İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki Merve Çağıran yüzünden mi ayrıldı işte o detay
Bir dönem Star TV'de yayımlanan Çocuk dizisinde beraber rol alan İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran'ın aşk yaşadığı iddia edildi. İddialara göre, Hacıoğlu'nun Duygu Kumarki ile olan evliliği bu sebeple son buldu.
Bir süre önce ayrılık kararı alan çift, geçen cuma Beykoz Adliyesi’nde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. tv100’de ekrana gelen Magazin Hattı’nın haberine göre çift adliyeye beraber gitti. Sabah saatlerinde olan duruşma başka bir davanın uzaması nedeniyle öğleden sonra görüldü.
3 yaşında Yemin adında bir kızları olan Hacıoğlu ve Kumarki, duruşma saatine kadar bir restoranda oturup bekledi. Duruşma salonuna beraber giren karı koca 10 dakika süren duruşmanın ardından adliyeden beraber ayrıldı.
Bu boşanmanın ardından bir dönem Çocuk dizisinde beraber rol alan İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran’ın aşk yaşadığı iddia edildi.
Hatta ikilinin Bozburun’daki bir otelde tatil yaptığı ortaya çıktı. Sürpriz tatil, akıllara ''Boşanmanın nedeni Merve Çağıran mı?'' sorusunu getirdi.