İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki Merve Çağıran yüzünden mi ayrıldı işte o detay

Bir süre önce ayrılık kararı alan çift, geçen cuma Beykoz Adliyesi’nde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. tv100’de ekrana gelen Magazin Hattı’nın haberine göre çift adliyeye beraber gitti. Sabah saatlerinde olan duruşma başka bir davanın uzaması nedeniyle öğleden sonra görüldü.