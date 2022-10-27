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İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'den aşk pozları! Bu fotoğraflar çok konuşulur

İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'den aşk pozları! Bu fotoğraflar çok konuşulur

İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran ile olan ilişkisini bitirmişti. Ayrılığın ardından kısa bir süre sonra Aslıhan Gürbüz'e gönlünü kaptırmıştı. İkilinin aşk haberleri gündeme gelirken, çiftten yeni pozlar geldi. Aşklarını gizlemeyen çift sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor.

İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'den aşk pozları! Bu fotoğraflar çok konuşulur

Aslıhan Gürbüz son olarak 'Masumlar Apartmanı'nda rol almıştı. İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşamaya başlamış, aşklarını herkese duyurmayı tercih etmişlerdi. Hacıoğlu, sevgilisiyle olan pozlarını paylaştı.

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İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'den aşk pozları! Bu fotoğraflar çok konuşulur

Duygu Kaya Kumarki ile 2016'da nikah masasına oturan İsmail Hacıoğlu'nun bu evliliğinden Yemin adında bir kızı olmuştu. 2020 yılında Hacıoğlu'nun ihanet iddiasıyla evlilik son bulmuştu.

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İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'den aşk pozları! Bu fotoğraflar çok konuşulur

Hacıoğlu'nun 'Çocuk' dizisinde birlikte rol aldığı Merve Çağıran ile eşine ihanet ettiği dedikoduları gündeme gelmişti. Eşiyle ayrılık süresinde Merve Çağıran ile aşk yaşamıştı. 

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İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'den aşk pozları! Bu fotoğraflar çok konuşulur

Merve Çağıran ile olan ilişkisi uzun sürmemişti. Daha sonra Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz, Karadeniz tatilleri sırasında beraber görülmüştü. Bunun üzerine ikili hakkında aşk haberleri çıkmıştı. 

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