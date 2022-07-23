İsmail Ege Şaşmaz'ın Barış Akarsu'ya benzerliği herkesi şok etti! ''Hangisi Barış?''

2007 yılında hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı "Barış Akarsu Merhaba" filmi 18 Kasım'da vizyona giriyor. Filmle Barış Akarsu rolünü üstlenen İsmail Ege Şaşmaz'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafında yapmış olduğu imaj değişikliği ile vefat eden şarkıcı Akarsu'ya olan benzerliği görenleri adeta büyüledi. Bakın hangi fotoğraf ağızları açık bıraktı...