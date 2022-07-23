İsmail Ege Şaşmaz'ın Barış Akarsu'ya benzerliği herkesi şok etti! ''Hangisi Barış?''
18 Kasım'da vizyona girecek olan Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı "Barış Akarsu Merhaba" filmi 2007 yılında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı rolünü üstlenen oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, Akarsu'ya olan benzerliğiyle ağızları açık bıraktı. Role girmek için değiştirdiği imajıyla 'Barış Akarsu ölmemiş!'' dedirtti. Büyük benzerliği görenler gerçek Barış'ın kim olduğunu anlamakta zorluk çekti. Bakın Şaşmaz, görenleri hangi fotoğrafla büyüledi... ''Tüyler diken diken''
2007 yılında hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı "Barış Akarsu Merhaba" filmi 18 Kasım'da vizyona giriyor. Filmle Barış Akarsu rolünü üstlenen İsmail Ege Şaşmaz'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafında yapmış olduğu imaj değişikliği ile vefat eden şarkıcı Akarsu'ya olan benzerliği görenleri adeta büyüledi. Bakın hangi fotoğraf ağızları açık bıraktı...
Fikri Harika Prodüksiyon, Özgür Tari imzalı "Barış Akarsu Merhaba" filminin çekimleri tamamlandı.
İlk fragman yayınlandı
Barış Akarsu'nun doğum gününde ilk fragmanın yayınladığı filmin başrolünü ise İsmail Ege Şaşmaz üstleniyor. Bu zamandır bu proje için hazırlanan oyuncu, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.
Fragmanda yüzü görülmeden sahnede olduğu anlar paylaşılan Şaşmaz, 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yüzünün ilk kez görüldüğü bir kareyi paylaştı.