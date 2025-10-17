İsmail Demirci'den Hande Soral itirafı! "Aşkta romantik değilim"
Ünlü oyuncu İsmail Demirci, meslektaşı ve eşi Hande Soral ile olan evliliği hakkında içten açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, eşiyle olan ilişkisini ve aşk anlayışını anlatırken samimi bir itirafta bulundu: “Hiç romantik değilim, o inceliği koymamışlar bana.”
Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programına konuk olan İsmail Demirci, eşi Hande Soral’la ilişkilerinin temellerini anlattı. Ünlü oyuncu, eşine olan sevgisini şu sözlerle ifade etti:
“Hande’ye âşık olma sebeplerimden biri şuydu; huysuzluk yaptığımda başkaları bana kızarken, Hande sadece güldü. ‘Oğlum ne yapıyorsun?’ dedi. Bu beni çok etkiledi. O günden sonra huysuzluklarımı törpülemeye başladım.”
“İyi bir âşık mısın?” sorusuna açık yüreklilikle yanıt veren İsmail Demirci, romantik biri olmadığını itiraf etti:
“Değilim. Romantik değilim, hiç değilim hem de. Aklıma gelmiyor. Çiçek almak isterim ama normal bir günde bunu düşünmem bile. O inceliği koymamışlar bana. Belki de bunu söyleyerek kolaya kaçıyorum ama gerçek bu.”
Eşi Hande Soral ve oğulları Ali ile mutlu bir aile hayatı süren oyuncu, aşkı şu sözlerle tanımladı:
“Benim için aşk, huzurlu bir ev demek. Şu anki halimle Hande’yi Alisiz, Ali’yi Hande’siz düşünemiyorum. Onlarla bağım tamamen aşk üzerine kurulu. Oğluma doğru şeyleri öğretmek bile aşk benim için. Çocuğum olduktan sonra aşk kavramına bakışım tamamen değişti.”